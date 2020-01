Concurso Prefeitura de Colinas do Tocantins TO: Gabaritos preliminares divulgados

A Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins TO aplicou no domingo, 19 de janeiro, as provas do concurso público que visa o preenchimento de 153 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Posturas, Técnico em Segurança do Trabalho, Assistente Administrativo, Fiscal de Tributos, Guarda Municipal, Agente de Combate a Endemias e Assistente de Consultório Dentário (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Agente de Trânsito, Médico Geriatra, Auditor Fiscal, Fonoaudiólogo, Médico Clínica Geral e Assistente Social (NÍVEL SUPERIOR). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,70 e R$ 13.845,98.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 23h59min do dia 20 de dezembro de 2019, no site oficial da IDID. O valor da inscrição variou entre R$ 95,00 (nível médio/tecnico) e R$ 120,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com 42 questões de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos ; prova de aptidão física e prova de títulos para Professor. As avaliações foram aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Colinas do Tocantins TO

: Prefeitura de Colinas do Tocantins TO Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 153

: 153 Remuneração : R$ 998,70 e R$ 13.845,98

: R$ 998,70 e R$ 13.845,98 Inscrições : até 20 de dezembro de 2019

: até 20 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 95,00 e R$ 120,00

: R$ 95,00 e R$ 120,00 Provas : 19 de janeiro de 2020

: 19 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS TO 2019