Concurso Prefeitura de Comendador Levy Gasparian RJ 2020: Edital e Inscrição!

A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, estado do Rio de Janeiro, recebe até o dia 17 de fevereiro os pedidos de inscrição para participar do novo concurso público que irá preencher 44 vagas, além de formar cadastro reserva, em carreiras de ensino fundamental, médio, técnico e superior no quadro de pessoal da autarquia.

As vagas destinadas são para os cargos de Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Auxiliar de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Capinador, Carpinteiro, Merendeira , Pedreiro, Pintor, Operador de Máquina Pesada, Operador de Sistema de Abastecimento de Água e Telefonista, Chefe de Disciplina, Eletricista, Motorista, Sepultador, Zelador de Cemitério e Bombeiro Hidráulico (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Fiscal de Rendas e Tributos, Fiscal Sanitário, Guarda Municipal, Oficinista de Artes, Operador de Sistemas, Almoxarife, Arquivista, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Secretaria, Cozinheiro, Cuidador Social, Agente Administrativo, Agente de Cadastro e Dívida Ativa, Fiscal de Coletivo, Fiscal de Obras e Posturas, Orientador Social, Técnico de Saúde Bucal, Topógrafo, Professor de Educação Infantil, Professor de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, Técnico Administrativo, Técnico de Contabilidade, Técnico de Laboratório e Análises Clínicas, Técnico de Enfermagem e Técnico de Laboratório de Água (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Dermatologista, Médico do PSF, Médico Neurologista, Psiquiatra, Médico Reumatologista, Médico Urologista, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Otorrinolaringologista, Médico Angiologista, Médico Ortopedista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Nutricionista, Odontólogo, Procurador Jurídico Municipal, Psicólogo, Subprocurador Jurídico Municipal, Assessor Jurídico Municipal, Assistente Social, Bioquímico, Cirurgião Dentista, Contador, Coordenador do Espaço, Educador Físico, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Português, Pedagogo, Supervisor Educacional, Terapeuta Ocupacional, Professor de Matemática, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Espanhol, Advogado, Arquiteto, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médico Médico Veterinário, Terapeuta Ocupacional, Professor de Matemática, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física e Professor de Espanhol.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 31 de janeiro (a partir das 00h) até as 23h59min do dia 17 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Gualimp. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita objetiva para todos;

–> Prova discursiva para os cargos de Assessor Jurídico Municipal, Procurador Jurídico Municipal, Subprocurador Jurídico Municipal e Advogado do CREAS;

–> Teste de aptidão física para Guarda Municipal;

–> Prova de títulos para cargos de nível superior do Magistério; e

–> Prova prática para os cargos de Merendeira, Pedreiro, Operador de Máquina Pesada, Auxiliar de Serviços Públicos/Capinador, Eletricista e Motorista.

As avaliações serão aplicadas no dia 22 de março, em locais e horários a serem informados nos dias 13 e 23 de março. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 22 de março a partir das 20 horas, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN RJ 2020