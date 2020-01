Concurso Prefeitura de Cruzeiro SP 2020: Salários de até R$ 3.375,00!

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro em São Paulo, abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 32 vagas de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Civil (2), Engenheiro de Segurança do Trabalho (1), Técnico de Tecnologia em Informática (3), Turismólogo (1), Analista de Políticas Públicas (1), Arquiteto Urbanista (2), Bibliotecário (1), Biólogo (1), Contador (1), Técnico em Refrigeração (2), Tesoureiro (1), Topógrafo (2), Analista de Controle Interno (2), Engenheiro de Trânsito (1), Engenheiro Eletricista (1), Museólogo (1), Técnico Contábil (6) e Técnico de Meio Ambiente (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.725,00 e R$ 3.375,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 24 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora PubliConsult. O valor da inscrição oscila entre R$ 8,66 (nível médio/técnico) e R$ 13,97 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (para todos) a ser aplicada no dia 22 de março, em locais a serem informados nos sites www.cruzeiro.sp.gov.br e www.publiconsult.com.br. Os gabaritos provisórios serão divulgados a partir das 20 horas no dia 23 de março, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Cruzeiro SP

: Prefeitura de Cruzeiro SP Banca organizadora : PubliConsult

: PubliConsult Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 32

: 32 Remuneração : R$ 1.725,00 e R$ 3.375,00

: R$ 1.725,00 e R$ 3.375,00 Inscrições : até 24 de fevereiro de 2020

: até 24 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 8,66 e R$ 13,97

: R$ 8,66 e R$ 13,97 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CRUZEIRO SP 2020