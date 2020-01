Concurso Prefeitura de Dois Vizinhos PR 2020 abre vagas de nível médio e superior

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, localizado a 468 km da capital Curitiba/PR, abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 19 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Médico Generalista (5 vagas), Professor de Educação Física (5 vagas), Cirurgião Dentista (1 vaga), Advogado (1 vaga), Agente Comunitário de Saúde (6 vagas) e Médico Urologista (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.360,72 e R$ 10.883,97.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 15 de janeiro até as 12 horas do dia 06 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora OBJETIVAS. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 (nível médio) e R$ 150,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) de múltipla escolha; prova de títulos para Professor e Advogado; mais prova prática para o cargo de Advogado. As avaliações serão realizadas em data prevista no dia 08 de março de 2020, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições no dia 21 de fevereiro.

Os resultados finais serão divulgados no dia 09 de março a partir das 14 horas, no site Objetivas. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Dois Vizinhos PR

: Prefeitura de Dois Vizinhos PR Banca organizadora : OBJETIVAS

: OBJETIVAS Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 19 + CR

: 19 + CR Remuneração : R$ 1.360,72 e R$ 10.883,97

: R$ 1.360,72 e R$ 10.883,97 Inscrições : até 06 de fevereiro de 2020

: até 06 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00 e R$ 150,00

: R$ 100,00 e R$ 150,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS PR 2020