Concurso Prefeitura de Estreito MA 2020 abre 381 vagas

Edital publicado. No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Estreito divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de nada menos que 381 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Mecânico, Merendeira, Motorista, Motorista de Ambulância, Auxiliar de Cuidador Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Cozinheiro Hospitalar, Operador de Trator de Esteira, Operador de Trator de Pneu, Motorista de Transporte Escolar, Vigia, Pedreiro, Operador de Escavadeira, Operador de Motoniveladora e Lavador/Lubrificador, Maqueiro (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Agente Técnico de Controle Patrimonial, Assistente Administrativo, Educador Social, Eletricista de Iluminação Pública, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente de Fiscalização Ambiental, Agente de Trânsito, Assistente Especial em Serviço de Fiscalização, Transporte e Logística, Auxiliar de Almoxarifado, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Informática, Técnico em Laboratório, Técnico em Manutenção Hospitalar, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Controle Interno, Auxiliar de Recursos Humanos, Cuidador Social, Digitador, Eletricista Predial, Encarregado de Obras, Entrevistador Assistência Social, Fiscal de Limpeza Pública, Técnico em Segurança do Trabalho, Fiscal de Vigilância Sanitária, Gestor de Contratos, Guarda Municipal, Monitor de Creche, Fiscal de Tributos, Recepcionista , Técnico em Edificações, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Radiologia (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Farmacêutico, Fiscal da Dívida Ativa, Fisioterapeuta, Odontólogo, Ouvidor Geral Municipal, Procurador Municipal, Advogado , Analista de Recursos Humanos, Assistente Social, Auditor de Controle Interno, Bioquímico, Contador, Enfermeiro de Urgência e Emergência, Nutricionista, Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Educação Física, Psicólogo, Executivo Público, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Médico Anestesista, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Ciências, Médico Veterinário, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra e Médico Cirurgião/Obstetra (NÍVEL SUPERIOR).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 a R$ 10.000,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 03 de fevereiro e 02 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IVIN. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 110,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Teste de aptidão física para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal;

–> Prova prática para Operador de Máquinas;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas no dia 21 de março em cargos de nível médio/técnico e no dia 22 de março para os de ensino fundamental e superior, em locais a serem informados a partir do dia 16 de março.

O gabarito será divulgado no dia 22 de março no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Estreito MA

: Prefeitura de Estreito MA Banca organizadora : IVIN

: IVIN Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 381

: 381 Remuneração : R$ 1.039,00 a R$ 10.000,00

: R$ 1.039,00 a R$ 10.000,00 Inscrições : 03 de fevereiro e 02 de março de 2020

: 03 de fevereiro e 02 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 110,00

: R$ 60,00 a R$ 110,00 Provas : 21 de março de 2020

: 21 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ESTREITO MA 01/2020