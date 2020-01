Concurso Prefeitura de Fernando Falcão MA: Resultado preliminar da prova divulgado

No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Fernando Falcão divulgou o resultado preliminar da prova do concurso público que visa o preenchimento de 94 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Veja o resultado – clique aqui

As oportunidades são para os cargos de Motorista AB, Motorista D, Operador de Máquinas Pesadas, Agente Operacional de Serviços Gerais (nível fundamental); Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar Administrativo e Professor de Educação Infantil (nível médio/técnico); Assistente Social, Psicólogo, Analista Educacional, Professor do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Professor de Geografia, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Cirurgião Dentista, Fisioterapeuta, Farmacêutico – Bioquímico, Nutricionista, Advogado, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Professor de Português, Professor de Matemática e Professor de História (nível superior). As remunerações oferecidas variam entre R$ 998,00 e R$ 3.000,00.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 04 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Instituto Legatus. O valor da inscrição variou entre R$ 75,00 e R$ 120,00.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos); mais prova de títulos para cargos de Analista Educacional e Professores. As avaliações foram aplicadas no dia 15 de dezembro.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Fernando Falcão MA 2019

: Prefeitura de Fernando Falcão MA 2019 Banca organizadora : Instituto Legatus

: Instituto Legatus Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 94

: 94 Remuneração : R$ 3.000,00

: R$ 3.000,00 Inscrições : até 04 de novembro de 2019

: até 04 de novembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 75,00 a R$ 120,00

: R$ 75,00 a R$ 120,00 Provas : 15 de dezembro de 2019

: 15 de dezembro de 2019 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE FERNANDO FALCÃO MA 2019