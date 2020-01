Concurso Prefeitura de Fortuna MA 2020: Salários de até R$ 5.000,00!

No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Fortuna divulgou a abertura de concurso público para preencher 61 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Enfermagem Plantonista (4), Técnico em Saúde Bucal (2), Agente Administrativo (5) e Técnico em Enfermagem (6) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Médico Atenção Básica (4), Médico Plantonista (2), Professor de Educação Infantil (8), Engenheiro Civil (1), Assistente Social (3), Educador Físico (1), Enfermeiro (9), Fonoaudiólogo (1), Nutricionista (2), Odontólogo (2), Psicólogo (2), Engenheiro Agrônomo (1), Fisioterapeuta (1) e Médico Veterinário (1) NÍVEL SUPERIOR.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 20 de janeiro (a partir das 08h) até as 23h59min do dia 16 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da FUNVAPI. O valor da inscrição oscila entre R$ 85,00 (nível médio/técnico) e R$ 115,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de nível superior. As avaliações serão aplicadas no dia 16 de março, em locais a serem informados no site www.funvapi.com.br e no cartão de convocação do candidato.

O gabarito provisório será divulgado no dia 30 de março, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Fortuna

: Prefeitura Municipal de Fortuna Banca organizadora : FUNVAPI

: FUNVAPI Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 61

: 61 Remuneração : até R$ 5.000,00

: até R$ 5.000,00 Inscrições : 20 de janeiro a 16 de fevereiro de 2020

: 20 de janeiro a 16 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 85,00 e R$ 115,00

: R$ 85,00 e R$ 115,00 Provas : 16 de março de 2020

: 16 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE FORTUNA MA 2020