Concurso Prefeitura de Goianá MG 2019: Inscrições vão até hoje, 21! Até R$ 11.870,00!

No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Goianá tem inscrições até nesta terça-feira, 21 de janeiro. O concurso público (Concurso de Goianá GO 2019) que tem por objetivo o preenchimento de 12 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Médico Clínico Geral, Médico ESF, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Psicopedagogo, Assistente Social, Cirurgião Dentista e Enfermeiro.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas chegam até R$ 11.870,00.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas até o dia 21 de janeiro de 2020, no site oficial da Auctor Consultoria, ou de forma presencial no Centro Cultural Municipal de Goianá, situado na Av. 21 de Dezembro, Nº 810, Centro, no horário de 8h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 100,00.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas no dia 1º de março de 2020, em locais e horários a serem informados via cartão definitivo de inscrição.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Goianá GO

: Prefeitura Municipal de Goianá GO Banca organizadora : Auctor Consultoria

: Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 12

: 12 Remuneração : até R$ 11.870,00

: até R$ 11.870,00 Inscrições : até 21 de janeiro de 2020

: até 21 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 100,00

: R$ 70,00 a R$ 100,00 Provas : 1º de março de 2020

: 1º de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE GOIANÁ GO 2019