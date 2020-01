Concurso Prefeitura de Ilhabela SP 2020: Salários de até R$ 6.035,07!

Edital publicado. Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ilhabela divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 42 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Geoprocessamento (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico Ambiental (1), Técnico em Logística (3), Técnico em Turismo (1) e Técnico em Recursos Humanos (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Analista de Comunicação/Relações Públicas (1), Analista de Transportes e Trânsito (1), Analista de Recursos Humanos (2), Analista de Comunicação/Jornalismo (1), Analista em Gestão Pública – Administração de Empresas (1), Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação na área de Suporte (1), Analista em Gestão Pública – Estatística (1), Analista Documental/Biblioteconomia (1), Analista de Comunicação/Publicidade e Propaganda (1), Analista em Gestão Pública – Administração Pública (8), Analista em Gestão Pública – Ciências Sociais (1), Analista em Gestão Pública – Gestão de Políticas Públicas (1), Analista Documental/Arquivologia (1), Analista em Gestão Pública – Economia (1), Analista em Gestão Pública – Direito (3), Arquiteto Urbanista (1), Engenheiro Elétrico (1), Engenheiro Sanitarista (1), Engenheiro Civil (1), Especialista Ambiental (2), Farmacêutico (1) e Biólogo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 3.914,64 e R$ 6.035,07, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 03 de fevereiro (a partir das 10h) até às 23h59min do dia 05 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Vunesp. O valor da inscrição varia entre R$ 56,50 a R$ 82,20.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos. As avaliações serão aplicadas no dia 19 d e abril, em locais e horários a serem informados no dia 08 de abril, no site da Vunesp.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Ilhabela SP

: Prefeitura Municipal de Ilhabela SP Banca organizadora : Fundação Vunesp

: Fundação Vunesp Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 42

: 42 Remuneração : R$ 3.914,64 e R$ 6.035,07

: R$ 3.914,64 e R$ 6.035,07 Inscrições : 03 a 05 de fevereiro de 2020

: 03 a 05 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição :

: Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ILHABELA SP 2020