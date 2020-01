Concurso Prefeitura de Ipameri GO 2020 abre 176 vagas em todos os níveis

Em Goiás, a Prefeitura Municipal de Ipameri faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 176 vagas,sendo 47 de preenchimento imediato e 129 para cadastro reserva em todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos chegam até R$ 3.742,41.

As vagas destinadas são para os cargos de:

Merendeira Zelador Auxiliar de Administração Fiscal de Meio Ambiente Biólogo Engenheiro Florestal Fiscal de Inspeção Sanitária de Produtos e Subprodutos de Origem Animal Fiscal de Inspeção Sanitária de Produtos e Subprodutos de Origem Vegetal Professor de Biologia Professor de Geografia Professor de História Professor de Letras Professor de Matemática Professor Pedagogo Fiscal de Posturas

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 07 de fevereiro (a partir das 10h) até as as 23h59min do dia 27 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBRAS Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00.

Provas

O concurso consistirá com prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos para Professor.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 29 de março de 2020, em locais e horários a serem informados até o dia 12 de março. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 30 de março no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE IPAMERIO GO 2020

