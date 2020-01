Concurso Prefeitura de Irati SC 2020: Salários de até R$10mil!

A Prefeitura Municipal de Irati em Santa Catarina, abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Odontológico (1 vaga), Enfermeiro (1v aga+CR), Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga), Técnico em Enfermagem (1 vaga+CR) e Médico Ambulatorial e PSF (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até até R$ 10.895,04.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora GS Assessoria Concursos.O valor da inscrição oscila entre GS Assessoria Concursos

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conteúdo específico do cargo/função. aAs avaliações serão aplicadas no dia 01 de março, no Centro de Educação Municipal de Irati, CEMIR, situado na Rua Telmiro Bodanese, S/N, Centro, no horário das 09h às 12h, Irati/SC.

O gabarito provisório será divulgado no dia 03 de março, no sites www.gsassessoriaconcursos.com.br e www.irati.sc.gov.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

