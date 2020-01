Concurso Prefeitura de Japonvar MG 2020: Salários de até R$10mil!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Japonvar faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 16 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Secretaria, Recepcionista, Coveiro, Gari, Agente Comunitário de Combate às Endemias, Professor de Matemática, Técnico em Saúde Bucal, Assistente em Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Segurança do Trabalho e Médico Clínico Geral. Os salários oferecidos chegam até R$ 10.000,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 02 de abril (a partir das 08h) até as as 17h do dia 04 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Cotec/Fadenor. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 90,00.

PROVAS

Serão aplicadas provas objetivas para todos os cargos e haverá ainda curso introdutório de formação inicial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. As provas objetivas serão realizadas no dia 31 de maio de 2020 nos locais e horários divulgados no dia 25 de maio.

O gabarito oficial das provas de múltipla escolha será divulgado na internet, no endereço www.cotec.fadenor.com.br no dia 01 de junho.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Japonvar MG

: Prefeitura de Japonvar MG Banca organizadora : Cotec/Fadenor

: Cotec/Fadenor Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 16

: 16 Remuneração : até R$ 10.000,00

: até R$ 10.000,00 Inscrições : 02 de abril a 04 de maio de 2020

: 02 de abril a 04 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 90,00

: R$ 60,00 a R$ 90,00 Provas : 31 de maio de 2020

: 31 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE JAPONVAR MG 2020