Concurso Prefeitura de Jesuítas PR 2020: Salários de até R$10mil!

A Prefeitura Municipal de Jesuítas no Paraná, abriu novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 25 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

O EDITAL nº 01/2020 oferece 22 vagas em cargos de Professor , Professor de Educação Infantil, Psicólogo,Técnico em Vigilância Sanitária e Saneamento, Assistente de Saúde, Médico Clínico Geral, Motorista e Técnico em Radiologia.

Já o edital nº 02/2020 oferta 03 vagas para Agente Comunitário de Saúde, para atuação no no Distrito do Carajá. Sala´rios chegam até R$ 10.438,78.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever

As inscrições devem ser realizadas até o dia 27 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Alfa Umuarama. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 100,00 (nível médio) e R$ 150,00

Provas

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para os cargos de Motorista; mais prova de títulos para Professor e Professor de Educação Infantil.

As avaliações serão aplicadas no dia 01 de março de 2020, em locais a serem informados no dia 04 de fevereiro. Os gabaritos provisório serão divulgado no dia 01 de março a partir das 20h, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

