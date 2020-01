Concurso Prefeitura de Juramento MG 2020: Salários de até R$ 7.500,00!

Edital publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Juramento anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 84 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Serviços Gerais, Vigia, Gari, Lavador de Veículos e Máquinas e Motorista I (nível fundamental).

Assistente Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Orientador Social, Técnico Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Agente de Endemias, Auxiliar de Secretaria, Entrevistador do Programa Bolsa Família, Facilitador de Oficinas, Agente Administrativo e Agente Comunitário de Saúde (nível médio/técnico).

Médico, Médico de Família, Nutricionista, Professor de Educação Básica Fundamental e Educação Infantil, Professor de Língua Inglesa, Psicólogo, Educador Físico, Especialista em Educação Básica, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Professor de Educação Física Fundamental e Infantil, Assistente Social, Enfermeiro e Fonoaudiólogo (nível superior)

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 7.500,00.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 12 de março (a partir das 08h) até as 17h do dia 13 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora COTEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 55,00 (nível médio/técnico) e R$ 60,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 25 questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais, conhecimentos na área da saúde e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 03 de maio, em locais e horários a serem informados no dia 27 de abril de 2020 e os gabaritos definitivos no dia 04 de maio.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Juramento

: Prefeitura Municipal de Juramento Banca organizadora : COTEC

: COTEC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 84 + CR

: 84 + CR Remuneração : R$ 998,00 e R$ 7.500,00

: R$ 998,00 e R$ 7.500,00 Inscrições : 12 de março a 13 de abril de 2020

: 12 de março a 13 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00, R$ 55,00 e R$ 60,00

: R$ 50,00, R$ 55,00 e R$ 60,00 Provas : 03 de maio de 2020

: 03 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE JURAMENTO MG 2019