Concurso Prefeitura de Laranjal PR 2020: Edital e Inscrição!

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Laranjal faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 41 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas (1) e Motorista de Ambulância (1) NÍVEL FUNDAMENTAL; Técnico Administrativo da Saúde (1), Auxiliar de Sala (2), Agente de Endemias (2), Técnico de Enfermagem (2), Desenhista (1), Auxiliar Administrativo (1) e Auxiliar de Dentista (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Médico Obstetra e Ginecologista (1), Pedagogo (1), Veterinário (1), Fisioterapeuta (1), Enfermeiro (2), Farmacêutico (1), Médico Clínico Geral (2), Engenheiro Civil (1), Arquiteto/Urbanista (1), Médico Pediátrico (1), Professor da Rede Básica de Ensino (12), Professor de Educação Física (1), Analista de Controle (2), Dentista/Odontólogo (2), Psicólogo (2) e Fonoaudiólogo (1) NÍVEL SUPERIOR.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.044,00 e R$ 11.000,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de janeiro e 20 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IPPEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova escrita objetiva (para todos); prova prática para os cargos de Operador de Máquinas, Desenhista e Motorista de Ambulância; mais prova de títulos para os cargos de Professor da Rede Básica de Ensino, Pedagogo e Professor de Educação Física.

As avaliações serão aplicadas no dia 08 de março, em locais e horários a serem informados no dia 28 de fevereiro. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 08 de março a partir das 20h, no site www.ippec.org.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

