Concurso Prefeitura de Mauá da Serra PR 2020: Salários de até R$ 16.910,40!

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Mauá da Serra PR abriu novo edital de concurso público para preencher 37 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino (5), Auxiliar de Serviços Gerais Masculino (5), Pedreiro (4), Operador de Máquina Pesada (2), Agente Administrativo I (Cr), Atendente de Berçário (5), Coveiro (1) e Motorista (3) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Atendente de Consultório e Dentário (Cr), Técnico em Enfermagem (2), Agente Administrativo II (Cr) e Agente Administrativo III (Cr) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Educador Físico (1), Enfermeiro (1), Psicólogo 20 Horas (1), Psicólogo 40 Horas (1), Dentista 20 Horas (1), Dentista 40 Horas (1), Enfermeiro Obstétrico (1), Médico 40 Horas (Cr), Professor (Cr), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1) e Médico Ginecologista (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 16.910,40.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até ás 12 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora KLC Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 35,00 (nível fundamental), R$ 50,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (para todos);

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório); para cargos de Motorista, Pedreiro e Máquina Pesada;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 01 de março, em locais e horários a serem informados no dia 21 de fevereiro. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 02 de março às 17h.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

