Concurso Prefeitura de Mendes RJ 2020 anuncia novo edital em breve

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Mendes anunciará novo edital de concurso em breve. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 20, o edital de chamada para contratação da banca organizadora foi inciado.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

O certame poderá contar com mais de 300 vagas no quadro de servidores municipais. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.072,07 a R$ 7.304,49, além de benefícios.

As vagas destinadas são para os cargos de contador, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, técnico agropecuário, procurador, assistente administrativo, agente de trânsito, artífice de manutenção, guarda ambiental, tecnólogo municipal de informatica, motorista, administrador e tecnólogo municipal de gestão publica, merendeira, monitor de transporte escolar, nutricionista, pedagogo, psicologo escolar, mediador escolar, auxiliar de creche, fonoaudiólogo, inspetor de alunos, assistente social, auxiliar de saúde bucal, cuidador de residencia terapêutica, fisioterapeuta, engenheiro químico, operador de ETA, operador de maquinas pesadas, enfermeiro, farmacêutico, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e psicologo – saúde mental.

Além de professor II e I nas áreas de: linguá portuguesa, matemática, geografia, historia, linguá inglesa, artes, ciências biológicas e educação física.

Informações do concurso