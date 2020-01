Concurso Prefeitura de Niterói RJ 2020: Salários de até R$ 9.882,95!

Edital publicado. No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Niterói divulgou a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 19 vagas em cargos de níveis médio ou superior na Secretária Municipal de Urbanismo e Mobilidade.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Arquiteto (10 vagas), Fiscal de Obras (7 vagas) e Agente Administrativo (2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.260,93 e R$ 9.882,95.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16 horas do dia 06 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FGV. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 (nível médio e técnico) e R$ 70,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 70 e 80 questões de múltipla escolha. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de março de 2020, no horário das 08h às 12h para Fiscal de Obras e das 15h às 19h30min para os cargos de Arquiteto e Agente Administrativo.

Atribuições



Arquiteto: Integrar o sistema de planejamento, elaboração e controle da Política de Desenvolvimento Urbano Municipal, além de elaborar e analisar projetos paisagísticos e urbanísticos, bem como projetos que visem à preservação do Patrimônio Histórico-Cultural e Ambiental local, através do acompanhamento, orientação e fiscalização de sua execução nas áreas urbana e rural do Município;

Fiscal de Obras: Atividades compreendendo supervisão, coordenação, orientação, e execução de Trabalhos de Fiscalizar e fazer cumprir as normas do código de Planejamento Urbano e legislação superveniente;

Agente Administrativo: Compreende os cargos que se destinam a executar tarefas de apoio administrativo nas áreas de protocolo, recursos humanos e material.

Informações do concurso

