Concurso Prefeitura de Nova Granada SP 2020: Inscrições abertas! Salários de até R$ 3.150,04!

Edital publicado. Localizado a 472 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Nova Granada divulgou a abertura de novo concurso público para preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem, Telefonista, Educador Físico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil, Terapeuta Ocupacional, Professor de Educação Básica I, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Inspetor de Alunos, Merendeira , Monitor de Educação Infantil, Operador de Máquinas, Assistente de Arrecadação de Tributos, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Coveiro, Lixeiro, Zelador de Cemitério, Auxiliar de Tributação, Escriturário, Secretário de Escola, Médico Clínico Geral e Médico Ginecologista.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Salários oferecidos até R$ 3.150,04.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 20 de janeiro (a partir das 10h) até as 16 horas do dia 06 de fevereiro de 2020, nos sites oficiais da www.novagranada.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br. O valor da inscrição varia entre R$ 12,32 (nível fundamental), R$ 12,33 (nível médio/técnico) e R$ 12,35 (nível superior).

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de Operador de Máquinas;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de Professor.

As avaliações serão realizadas no dia 01 de março no município de Nova Granada/SP, em locais e horários a serem informados no dia 21 de fevereiro. O gabarito provisório será divulgado no dia 02 de março e o gabarito definitivo no dia 18 de março, no sites citados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Nova Granada SP

: Prefeitura de Nova Granada SP Banca organizadora : Conscam Web

: Conscam Web Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 04

: 04 Remuneração : até R$ 3.150,04

: até R$ 3.150,04 Inscrições : 20 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020

: 20 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 12,32, R$ 12,33 e R$ 12,35

: R$ 12,32, R$ 12,33 e R$ 12,35 Provas : 01 de março de 2020

: 01 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE NOVA GRANADA SP 2019