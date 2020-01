Concurso Prefeitura de Nova Serrana MG 2020: Edital e Inscrição!

Edital publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Nova Serrana abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 44 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Técnico de Apoio a Assistência Social (2), Guarda Municipal (25), Orientador Social (6) e Cuidador Social (2) NÍVEL MÉDIO. Contador de Apoio da Assistência Social (1), Psicólogo de Apoio da Assistência Social (2), Analista de Apoio da Assistência Social I (1), Assistente Social (3), Advogado de Apoio da Assistência Social (1) e Educador Físico (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.110,08 e R$ 3.430,72.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 09 de março (a partir das 09h) até as 23h59min do dia 08 de abril de 2020, no site oficial da www.contagem.mg.gov.br/concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 (nível médio) e R$ 85,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas para todos;

–> Prova discursiva para Advogado de Apoio da Assistência Social;

–> Exame de capacitação física;

–> Avaliação Psicológica;

–> Exames de saúde;

–> Investigação social e comportamental;

–> Prova de títulos;

–> Curso de formação para o cargo de Guarda Municipal.

As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril de 2020, em locais a serem informados a partir do dia 09 de abril, no site www.contagem.mg.gov.br/concursos. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

