Concurso Prefeitura de Ponta Grossa PR 2020: Inscrições abertas! Até R$ 14.293,84!

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa no Paraná, abriu inscrições de concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio/técnico e superior na Secretaria de Saúde do Município.

As oportunidades oferecidas são para os cargos de Médico da Família II (CR), função que exige graduação em Medicina e Registro no Órgão da Classe e Técnico em Enfermagem (CR), função que exige o ensino médio completo, mais Curso Técnico em Enfermagem e inscrição no COREN. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.871,85 e R$ 14.293,84, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro (a partir das 08h) até as 23h59min do dia 26 de fevereiro de 2020, no site oficial da Fundação Unespar. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para cargo de Médico da Família II. As avaliações serão realizadas no dia 15 de março, em locais e horários a serem informados via site da Fundação Unespar e no cartão de convocação do candidato a partir do dia 10 de março de 2020.

O gabarito provisório será divulgado no dia 16 de março, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL PREFEITURA DE PONTA GROSSA PR 2020