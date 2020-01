Concurso Prefeitura de Quixeramobim CE: Gabaritos das provas divulgados

No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Quixeramobim aplicou nos dias 18 e 19 de janeiro, as provas do concurso público que visa o preenchimento de nada menos que 400 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior, sendo 184 imediatas e 216 para formação de cadastro reserva.

Os gabaritos já podem ser consultados – clique aqui e veja.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (8) e Monitor de Transporte Escolar (10) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Técnico em Eletricidade Predial (1), Técnico em Enfermagem (10), Técnico em Imobilização Ortopédica (1), Cuidador Social (2), Facilitador Esportivo e Lazer (5), Facilitador Social (2), Auxiliar de Farmácia (2), Cadista (1), Fiscal de Obras e Serviços (2), Fiscal de Tributos (2), Monitor de Educação (25), Tradutor e Intérprete de Libras (2), Orientador Social (5), Técnico em Laboratório Análises Clínicas (1), Técnico em Saúde Bucal (5) e Técnico em Segurança do Trabalho (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Nutricionista (1), Odontólogo (5), Pedagogo (3), Professor de Ciências Naturais (6), Educador Físico (1), Enfermeiro (7), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Eletricista (1), Terapeuta Ocupacional (1), Advogado (2), Assistente Social (5), Contador (1), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (2), Médico (6), Médico Psiquiatra (1), Professor de Ciências Sociais (5), Professor de Linguagens e Códigos (6), Professor Polivalente (35), Psicólogo (4), Técnico de Análise de Dados (1) e Professor de Educação Física (4) NÍVEL SUPERIOR.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 10 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Consulpan. O valor da inscrição variou entre R$ 75,00 (nível fundamental), R$ 110,00 (nível médio) e R$ 155,00 (nível superior).

Provas

O concurso contou com provas objetivas (para todos) com 40 questões para cargos de nível fundamental e médio; e 50 questões para nível superior, distribuídos entre as disciplinas de conhecimentos gerais e específicos. As avaliações foram aplicadas nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020, em locais e horários a serem informados no site do Instituto Consulpam (http://www.consulpam.com.br).

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Quixeramobim CE

: Prefeitura Municipal de Quixeramobim CE Banca organizadora : Consulpam

: Consulpam Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 400

: 400 Remuneração : até R$ 8.000,00

: até R$ 8.000,00 Inscrições : até 10 de dezembro de 2019

: até 10 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 75,00, R$ 110,00 e R$ 155,00

: R$ 75,00, R$ 110,00 e R$ 155,00 Provas : 18 e 19 de janeiro de 2020

: 18 e 19 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM CE 2019