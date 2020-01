Concurso Prefeitura de Rio Espera MG: Locais de provas são divulgados

Localizado a 162 km da capital Belo Horizonte/MG, a Prefeitura Municipal de Rio Espera vai aplicar no domingo, 26 de janeiro, as provas do concurso público que visa o preenchimento de 51 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

A Administração Municipal divulgou a homologação das inscrições no concurso. Além disso, os locais de provas foram divulgados – veja.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Cozinheiro Hospitalar, Motorista, Vigia, Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Operador de Máquinas e Selecionador de Resíduos (nível fundamental); Professor, Técnico de Análises Clínicas, Técnico em Radiologia, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico em Enfermagem (nível médio/técnico); Farmacêutico, Médico Clínico Geral, Médico PSF, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro e Médico Plantonista (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 998,00 e R$ 7.990,00.

Inscrição Prefeitura de Rio Espera MG

As inscrições puderam ser realizadas entre o período de 29 de novembro (a partir das 09h) até as 20h do dia 06 de janeiro de 2020, no site oficial da Seap Concursos. A taxa de inscrição variou entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

Provas Prefeitura de Rio Espera MG

O concurso contará com provas escritas (para todos) no dia 26 de janeiro de 2020, em locais e horários a serem informados no dia 20 de janeiro a partir das 17 horas, no site da Seap.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE RIO ESPERA MG 2019