Concurso Prefeitura de Santa Cruz do Sul RS 2019: Inscrições prorrogadas! Até R$13mil!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul retificou edital e prorrogou inscrições até o dia 12 de janeiro de 2020. Os editais (nº 01, 02, 03 e 04/2019) de concurso público visa o preenchimento de 284 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

O EDITAL nº 01/2019 tem 15 vagas em cargo de Guarda Municipal, função que exige ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria ´´AB“. O salário oferecido será de R$ 2.562,06, mais 42% de adicional de risco de vida, totalizando inicial de R$ 3.638,12.

O EDITAL nº 02/2019 oferta 153 vagas em cargos de Instalador Hidráulico, Borracheiro, Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista , Eletricista Automotivo, Pedagogo, Atendente de EMEI, Auxiliar de Escola, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Disciplina, Fiscal, Fiscal de Trânsito, Técnico em Construção Civil – Edificações, Técnico em Enfermagem, Educador Ambiental, Educador/Cuidador, Operador de Máquinas, Motorista, Soldador, Marceneiro, Operário, Pedreiro, Pintor, Pintor/Operador e Servente. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.278,25 e R$ 3.460,11.

O EDITAL nº 03/2019 oferece 115 vagas em cargos de Assistente Social, Auditor Fiscal da Receita Municipal, Biólogo, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista Endodontia, Cirurgião Dentista Prótese Dentária, Contador, Advogado CREAS, Analista e Desenvolvedor de Sistema, Arquiteto, Arquivista, Assessor Administrativo, Assessor de Comunicação, Educador Físico, Médico Traumatologista, Médico Veterinário, Nutricionista, Orientador Educacional, Professor Educação Infantil, Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Professor de Ciências, Terapeuta Ocupacional, Agente Administrativo, Agente Municipal de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, Almoxarife, Atendente de Farmácia, Auxiliar em Veterinário, Caixa, Desenhista/Pintor Letrista, Enfermeiro, Enfermeiro Auditor, Engenheiro Civil, Engenheiro de Meio Ambiente, Engenheiro Mecânico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Geólogo, Jornalista, Médico Auditor, Médico Autorizador, Médico Saúde da Família, Médico Clínico Geral, Médico Endocrinologista, Médico Ginecologista/Obstetra, Psicopedagogo, Químico, Supervisor Escolar, Laboratarista de Solos e Asfalto, Operador de Estação de Água e Esgoto, Técnico Agrícola, Técnico em Geoprocessamento, Técnico em Saúde Bucal, Médico Infectologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Reumatologista, Médico Sanitarista, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Física, Professor Educação Especial, Psicólogo, Técnico em Suporte de Informática, Técnico de Estradas e Topografia, Telefonista/Recepcionista, Coveiro, Professor de Matemática, Professor de Português, Professor Informática, Professor de Artes, Professor Educação. Os salários variam entre R$ 1.278,25 a R$ 13.545,45.

E o EDITAL nº 04/2019 conta com uma vaga para Procurador, função que exige nível superior em Direito, mais registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração oferecida será de R$ 6.908,17, mais 40% de Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) e 30% de Adicional de Representação Judicial e Extrajudicial (AREJE), totalizando iniciais de R$ 11.743,88.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.220,85 a R$ 13.545,45.

Haverá isenção da taxa de inscrição apenas para candidatos cadastrados como doadores de medula óssea.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 92,00 (nível médio), 95,00 (técnico) e R$ 130,00 (nível superior) e R$ 180,00 (Procurador).

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); avaliação psicossocial; investigação de conduta social; prova física; prova prática; avaliação psicológica; mais prova de títulos para algumas funções.

As avaliações serão realizadas nos dias 15 e fevereiro de 2020, em locais a serem informados via edital específico. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 17 de fevereiro no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Santa Cruz do Sul RS

: Prefeitura de Santa Cruz do Sul RS Banca organizadora : Consulpam

: Consulpam Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 284 + CR

: 284 + CR Remuneração : até R$ 13.545,45

: até R$ 13.545,45 Inscrições : até 12 de janeiro de 2020

: até 12 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 180,00

: R$ 60,00 a R$ 180,00 Provas : 15 e fevereiro de 2020

: 15 e fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

