Concurso Prefeitura de São Geraldo do Araguaia PA 2020: Edital e Inscrição!

Edital publicado. No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 278 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 a R$ 7.000,00.

As oportunidades são para os cargos de Gari – Coletor de Lixo, Gari/Limpeza Urbana, Operador de Trator Agrícola, Vigia, Agente de Portaria, Monitor de Transporte Escolar, Motorista, Operador de Máquinas Leves, Pedreiro, Operador de Motoniveladora, Operador de Máquinas Pesadas, Auxiliar de Serviços Gerais, Bombeiro Hidráulico e Eletricista (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Técnico em Informática, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem e Instrumentador Cirúrgico com experiência comprovada, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Contabilidade, Fiscal de Obras e Postura, Orientador Social, Guarda Municipal de Trânsito, Técnico Agrícola e Técnico em Licitação, Agente de Combate a Endemias, Assistente Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Protético, Técnico em Controle Interno, Técnico em Higiene Bucal, Cuidador Infantil, Educador Social, Técnico em Laboratório e Técnico em Nutrição e Dietética (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Médico Pediatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Professor Pedagogo, Professor de Geografia, Professor Letras, Assistente Social, Enfermeiro, Especialista em Ortodontia, Professor de Educação Física, Administrador, Assessor Jurídico, Engenheiro Civil, Procurador, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Cirurgião, Professor de Espanhol, Contador, Farmacêutico Hospitalar, Psicólogo e Professor de Ciências ou Biologia (NÍVEL SUPERIOR).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 01 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora ICAP/TO. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetivas (para todos) a ser aplicada no dia 19 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados a partir do dia 09 de abril. O gabarito provisório será divulgado no dia 20 de abril no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAL PREFEITURA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PA 2020