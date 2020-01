Concurso Prefeitura de São João da Barra RJ 2019/2020: Locais de provas divulgados

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São João da Barra retifica edital e altera à data das provas que serão aplicados agora em dois dias e não apenas no dia 12 de janeiro, como previsto. No Entanto, com a retificação, apenas os candidatos aos cargos de guarda Municipal (manhã), Agente de Tributos, Agente de Fiscalização em Saúde (tarde), Agente de Tributos e Agente de Fiscalização de Obras, realização as avaliações nesta data.

Os demais cargos serão avaliados no dia 19 de janeiro, também em dois turnos, sendo manhã para os cargos de Agente de Fiscalização de Postura, Agente de Fiscalização de Transporte Público, Auditor Fiscal e Analista Fiscal, e à tarde para Contador, Auditor de Controle Interno e Engenheiro Civil.

Os locais de provas já podem ser consultados – clique aqui e veja.

O concurso público para preenchimento de 87 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Fiscalização de Obras/Técnico em Edificações (4) NÍVEL TÉCNICO; Agente de Fiscalização de Postura (6), Agente de Fiscalização em Saúde (6), Agente de Fiscalização de Transporte Público (6), Guarda Municipal (20) e Agente de Tributos (6) NÍVEL MÉDIO; Analista Fiscal de Meio Ambiente (8), Auditor Municipal de Controle Interno (2), Auditor Fiscal de Inspeção Sanitária (2), Engenheiro Civil (1), Contador (5), Auditor Fiscal de Obras (6), Auditor Fiscal de Tributos (10) e Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária (5) NÍVEL SUPERIOR.

Inscrição

As inscrições foram realizadas até às 23h59min do dia 28 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Instituto IBDO. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 (nível médio/técnico) e R$ 90,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos; teste de aptidão física (caráter eliminatório) para o cargo de Guarda Municipal; mais prova de títulos para nível superior.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 18 de março no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de São João da Barra RJ 2019

: Prefeitura de São João da Barra RJ 2019 Banca organizadora : Instituto IBDO

: Instituto IBDO Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 87

: 87 Remuneração : R$ 1.499,31 e R$ 3.807,19

: R$ 1.499,31 e R$ 3.807,19 Inscrições : até 28 de novembro de 2019

: até 28 de novembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 e R$ 90,00

: R$ 50,00 e R$ 90,00 Provas : 12 e 19 de janeiro de 2020

: 12 e 19 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

