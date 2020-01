Concurso Prefeitura de São Jorge do Patrocínio PR: Gabaritos preliminares divulgados

A Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, localizado a 634 km da capital Curitiba/PR, aplicou no domingo, 19 de janeiro, as provas do concurso público em andamento para preencher 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal. Os gabaritos das provas foram divulgados (clique aqui e veja).

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Infantil, Professor, Bioquímico, Contador, Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico/Bioquímico, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Atendente de Consultório Dentário, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais/Feminino, Motorista, Médico ESF, Fonoaudiólogo, Pedreiro, Servente de Serviços Gerais/Masculino, Tratorista, Técnico em Enfermagem, Educador Ambiental, Operador de Máquina Rodoviário e Técnico Administrativo. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.168,52 e R$ 14.785,88.

Inscrição

As inscrições foram realizadas até as 23h59min do dia 24 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Ruffo Concursos. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 e R$ 150,00.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; prova prática para os cargos de Motorista, Operador de Máquina Rodoviário e Tratorista; mais prova de títulos para o nível superior.

As avaliações foram aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

: Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio Banca organizadora : Ruffo Concursos

: Ruffo Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 10

: 10 Remuneração : R$ 1.168,52 e R$ 14.785,88

: R$ 1.168,52 e R$ 14.785,88 Inscrições : até 24 de novembro de 2019

: até 24 de novembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 e R$ 150,00

: R$ 50,00 e R$ 150,00 Provas : 19 de janeiro de 2020

: 19 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO PR 2019