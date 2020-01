Concurso Prefeitura de São José da Lagoa Tapada PB 2020: Edital e Inscrição!

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada abriu novo edital de concurso público para preencher 23 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Clínico Geral (2), Médico Veterinário (1), Nutricionista (2), Odontólogo PSF (2), Técnico de Enfermagem PSF (2), Técnico de Enfermagem (1), Assistente Social (1), Atendente de Consultório Odontológico (1), Psicopedagogo (1), Psicólogo (1), Fonoaudiólogo (1), Orientador Social (1), Professor Ensino Fundamental I (1), Professor de Matemática (1), Enfermeiro SAMU (2), Enfermeiro PSF (1) e Fisioterapeuta (2).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro e 28 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Facet Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 90,50.

PROVAS

O concurso contará prova objetiva (para todos); além de prova de títulos para os cargos de Professor e Psicopedagogo. A prova objetiva será divulgado no dia 29 de março no Município de São José da Lagoa Tapada/PB, em locais ainda a serem informados em data oportuna.

Os gabaritos finais serão divulgados no dia 1º de abril, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB 2020