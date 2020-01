Concurso Prefeitura de São Patrício GO 2019: Gabaritos preliminares divulgados!

Em Goiás, a Prefeitura Municipal de São Patrício aplicou no domingo, 02 de janeiro, as provas do concurso público que visa o preenchimento de 114 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal. Os salários chegam até R$ 2.800,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Porteiro, Tratorista, Vigilante, Eletricista, Motorista Profissional, Cozinheira, Jardineiro, Mecânico, Mestre de Obras, Operador de Motoniveladora, Pedreiro, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Serviços Gerais (nível fundamental).

Auxiliar Administrativo, Auxiliar em Farmácia, Fiscal de Vigilância Sanitária, Técnico em Enfermagem, Agente de Combate as Endemia, Assistente de Licitação, Técnico de Informática, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Técnico de Educação, Técnico Ambiental, Monitor e Recepcionista (nível médio/técnico).

Odontólogo, Professor Pedagogo, Analista de Licitação, Assistente Social, Psicólogo, Gestor Ambiental, Professor de Educação Física, Controlador Interno, Enfermeiro, Farmacêutico e Fisioterapeuta (nível superior).

Inscrição

As inscrições foram realizadas até o dia 26 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora ITEC Concursos. O valor da inscrição variou entre R$ 100,00 (nível fundamental incompleto), R$ 110,00 (nível fundamental completo), R$ 120,00 (nível médio/técnico) e R$ 130,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas, mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 05 de janeiro de 2020, em locais e horários a serem informados no dia 02 de janeiro.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 06 de janeiro no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE SÃO PATRÍCIO GO 2019