Concurso Prefeitura de São Vicente SP 2020 abre 195 vagas para Médicos

Edital publicado. Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Vicente faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 195 vagas no cargo de Médico, função que exige graduação em Medicina, mais registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

As vagas destinadas são para áreas de Médico Dermatologista, Médico Ecocardiografista, Médico Endocrinologista, Médico Endoscopista, Médico Infectologista , Médico Intensivista, Médico Mastologista, Médico Nefrologista, Médico Neurologista Infantil, Médico Oftalmologista, Médico Oncologista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Anestesiologista, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Geral, Médico Cirurgião Vascular, Médico Clínico Geral, Médico Fisiatra, Médico Reumatologista, Médico Socorrista, Médico Veterinário, Médico Pneumologista, Médico Proctologista, Médico Psiquiatra, Médico Psiquiatra Infantil, Médico Traumaortopedista, Médico Ultrasonografista, Médico Gastroenterologista, Médico Generalista, Médico Ginecologista Colposcopista, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Hebiatra, Médico Pediatra, Médico Pediatra Neonatologista, Médico Hematologista e Médico Neurologista.

A remuneração oferecida oscila entre R$ 4.800,00 a R$ 9.600,00, mais R$ 314,00 de abono salário e R$ 303,00 de cesta básica, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 10 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IGECS. A taxa de inscrição está fixado em R$ 72,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com 40 questões de língua portuguesa, história e características gerais de São Vicente e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas no dia 08 de março, em locais e horários a partir do dia 21 de fevereiro.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de São Vicente SP

: Prefeitura de São Vicente SP Banca organizadora : IGESC

: IGESC Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 195

: 195 Remuneração : R$ 4.800,00 a R$ 9.600,00

: R$ 4.800,00 a R$ 9.600,00 Inscrições : até 10 de fevereiro de 2020

: até 10 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 72,00

: R$ 72,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

