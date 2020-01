Concurso Prefeitura de Tiradentes MG 2020 tem nova data de inscrição

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Tiradentes retificou edital e suas inscrições iniciarão no dia 27 de março de 2020, junto com um novo cronograma do edital. O concurso público para preenchimento de 55 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 4.027,00.

As oportunidades são para os cargos de Motorista “D”, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro, Auxiliar Administrativo II, Fiscal de Transporte, Auxiliar Educacional, Motorista “B”, Serviços Gerais, Soldador, Tratorista, Vigia, Agente de Vigilância Sanitária e Auxiliar de Serviços (nível fundamental).

Fiscal de Tributos, Fiscal de Postura, Fiscal de Obras, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Dentista, Oficial Sanitário, Secretário Escolar, Agente de Trânsito e Transporte e Auxiliar Administrativo I (nível médio/técnico).

Nutricionista, Psicólogo, Professor, Pedagogo, Analista de Acervo Histórico, Analista de Recursos Humanos, Analista de Rede de Computadores, Médico Pediatra, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico Oftalmologista, Arquiteto, Assistente Social, Engenheiro Civil, Bibliotecário, Enfermeiro, Enfermeiro ESF, Farmacêutico, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Orientador Educacional, Supervisor Pedagógico, Médico, Médico Plantonista e Médico ESF (nível superior).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova prática para os cargos de Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro, Serviços Gerais, Tratorista, Analista de Redes de Computadores e Auxiliar de Serviços.

As avaliações serão realizadas em data a ser comunica. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Tiradentes MG 2020

Banca organizadora : Instituto IBDO

Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas : 55 + CR

Remuneração : R$ 998,00 a R$ 4.027,00

Inscrições : iniciadas no dia 27 de março de 2020

Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 100,00

Provas : a definir

Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE TIRADENTES MG 02/2019