Concurso Prefeitura de Três Coroas RS 2020 define banca organizadora

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Três Coroas de iniciou o processo licitatório de escolha da banca organizadora do seu próximo concurso. Conforme o aviso de licitação (nº 07/2020) publicado no Diário Oficial do RS do dia 28 de janeiro, o município fará a abertura das propostas no dia 17 de fevereiro a partir das 14 horas.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Professor (CR), Farmacêutico (CR), Fiscal Ambiental (CR), Agente Administrativo (CR), Assistente Social (CR), Enfermeiro 40hs (CR), Fiscal Tributário (CR), Contador (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico Clínico Geral 40hs (CR), Médico Ginecologista/ Obstetra 10hs (1), Médico Ginecologista/ Obstetra 20hs (1), Médico Pediatra 20hs (1), Médico Estratégia da Família 40hs (CR), Médico Psiquiatra 20hs (CR), Médico Psiquiatra 10hs (1), Médico Clínico Geral 20hs (2), Médico Ginecologista/ Obstetra 40hs (CR), Médico Pediatra 40hs (CR), Recepcionista (CR), Secretário de Escola (2), Técnico de Enfermagem (1), Técnico em Saúde Bucal (CR), Nutricionista (1), Operador de Máquinas (1), Servente (11), Terapeuta Ocupacional (CR), Agente Comunitário de Saúde (6), Agente de Combate à Endemias (8), Professor de Educação Física (CR), Professor de História (CR), Professor de Geografia (CR), Professor de Língua Inglesa (CR), Professor de Artes (CR), Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5 º ano (CR), Professor de Educação Infantil (CR), Professor de Informática (CR), Professor de Ensino Religioso (CR) e Professor de Língua Portuguesa (CR).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); prova prática para o cargo de Operador de Máquinas e prova de redação e títulos para os cargos de Professor.

Informações do concurso