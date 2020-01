Concurso Prefeitura de Ubá MG 2020: Edital e Inscrição!

Edital Publicado. A Prefeitura Municipal de Ubá em Minas Gerais, abriu novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 161 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo I (14) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Técnico de Informática (1), Técnico Ambiental (1), Técnico de Edificação (1), Agente de Fiscalização (2), Fiscal Sanitário (1), Técnico de Enfermagem (6), Guarda Civil Municipal (20), Assistente Administrativo (16),Técnico de Informática (1), Técnico Ambiental (1), Professor (Magistério) (56) e Técnico de Edificação (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Engenheiro Agrimensor (1), Engenheiro de Sistemas (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Eletricista (1), Procurador Municipal (2), Biólogo (1), Psicólogo (7), Assistente Social (4), Contador (3), Técnico em Educação/Supervisão/Orientação Escolar (12), Enfermeiro (4), Enfermeiro do Trabalho (1), Médico Auditor (1), Dentista (2), Bibliotecário (1) e Engenheiro de Trânsito (1) NÍVEL SUPERIOR.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.278,72 e R$ 3.636,81, por jornada de trabalho de 25, 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 30 de março (a partir das 09h) até as 17 horas do dia 03 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Gestão de Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível superior para Professor/Magistério;

–> Teste de aptidão física e avaliação psicológica (caráter eliminatório) para o cargo de Guarda Civil Municipal.

As avaliações serão realizadas no dia 31 de maio, na cidade de Ubá/MG. As avaliações serão aplicadas em local, horário, sala e carteira a serem informados nos sites www.gestaodeconcursos.com.br e www.uba.mg.gov.br com com antecedência de cinco dias.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Ubá MG

: Prefeitura Municipal de Ubá MG Banca organizadora : Gestão de Concursos

: Gestão de Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 161

: 161 Remuneração : R$ 1.278,72 e R$ 3.636,81

: R$ 1.278,72 e R$ 3.636,81 Inscrições : 30 de março a 03 de maio de 2020

: 30 de março a 03 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00

: R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00 Provas : 31 de maio de 2020

: 31 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE UBÁ MG 2020