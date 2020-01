Concurso Prefeitura de Venâncio Aires RS 2020 anuncia novo edital em breve! Até R$15mil!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Venâncio Aires divulgará novo edital em breve. Conforme documento publicado, serão ofertados 62 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

A banca organizadora Objetiva será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas e Motorista (NÍVEL FUNDAMENTAL); Atendente de Unidade de Saúde, Cuidador em Saúde, Fiscal Sanitário, Mecânico, Secretário de Escola, Tesoureiro, Agente de Cadastro e Agente Fiscal de Posturas (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO); Instrutor de Esportes, Médico em diversas especialidades, Veterinário, Nutricionista, Orientador Educacional, Analista de Recursos Humanos, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Assistente Social, Técnico Administrativo, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico,Procurador Jurídico, Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Bibliotecário, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Professor em diversas disciplinas e Psicólogo (NÍVEL SUPERIOR).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.645,41 a R$ 15.355,75, por carga horária de 20h e 40h semanais.

Informações do concurso