Concurso Prefeitura de Volta Redonda RJ: Resultado final do certame é divulgado

No Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação Municipal de Volta Redonda aplicou no domingo, 22 de dezembro, as provas do edital (nº 09/2019) de concurso público (Concurso SME de Volta Redonda RJ 2019) que tem por objetivo preencher 606 vagas em cargos de Professor (Docente I e II).

O resultado final do concurso foi divulgado – clique aqui e veja.

Segundo informações da Prefeitura, mais de 12 mil candidatos serão convocados para prova. Ao todo, 12.820 pessoas se inscreveram. “A expectativa era que 10 mil pessoas participassem da prova, o que foi superada. Há anos não tínhamos um concurso tão importante para a área da Educação em Volta Redonda. Desejo sorte aos candidatos e lembro que o objetivo da seleção é priorizar os servidores de carreira, melhorando o quadro de funcionários da SME”, explicou o prefeito Samuca Silva.

As oportunidades são para Docente I nas áreas de Geografia (16), História (10), Artes (6), Ciências (13), Educação Física (63), Matemática (29), Língua Inglesa (59) e Língua Portuguesa (26); Docente II nas áreas de Professor Intérprete de Libras – ouvinte (15) e Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e anos iniciais da EJA (369).

As funções exigem graduação (licenciatura Plena) na área de atuação, para Docente I e curso normal de nível médio, curso normal superior ou curso de pedagogia com habilitação para o magistério nas áreas de Educação Infantil e Educação Fundamental, para Docente II. Para Professor de Intérprete de Libras é exigido curso normal e formação em Língua Brasileira de Sinais com Certificação PROLIBRAS.

As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.198,00 e R$ 2.078,78, mais benefícios e auxílio alimentação, por jornada de trabalho de 14h e 25h semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 02 de dezembro de 2019, no site oficial da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível médio) e R$ 60,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova Objetiva (para todos) com 40 questões de língua portuguesa, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos da área;

–> Prova de títulos para todos;

–> Prova prática para o cargo de Professor Intérprete de Libras.

As avaliações foram aplicadas no dia 22 de dezembro de 2019. O resultado final será divulgado no dia 23 de janeiro, com exceção para o cargo de interprete de libras, que será publicado no dia 20 de fevereiro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Volta Redonda RJ

: Prefeitura de Volta Redonda RJ Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 606

: 606 Remuneração : até R$ 2.078,78

: até R$ 2.078,78 Inscrições : até o dia 02 de dezembro

: até o dia 02 de dezembro Taxa de Inscrição : R$ 50,00 e R$ 60,00

: R$ 50,00 e R$ 60,00 Provas : 22 de dezembro de 2019

: 22 de dezembro de 2019 Situação: PUBLICADO

EDITAL SME VOLTA REDONDA RJ 09/2019