Concurso Prefeitura e Câmara de São Felipe do Oeste RO: Gabaritos preliminares divulgados!

No Estado de Rondônia, a Prefeitura e Câmara Municipal de São Felipe do Oeste aplicaram no domingo, 12 de janeiro, as provas dos editais de concurso público para preenchimento de 25 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

A Prefeitura oferta 24 vagas em cargos de Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Médico Clínico Geral, Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços Diversos, Fiscal, Pedreiro, Farmacêutico Generalista, Fiscal de Patrimônio, Fiscal de Vigilância Sanitária, Técnico de Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Contador, Controlador Interno e Engenheiro Agrônomo. Os salários oferecidos variam entre R$ 937,00 e R$ 6.123,90, mais R$ 150,00 de auxílio alimentação.

Já a Câmara oferece uma vaga no cargo de Advogado, função que exige graduação de nível superior em Direito, mais registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração será de R$ 1.500,00, mais R$ 500,00 de auxílio alimentação, por carga horária de 20 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 17 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora IBADE. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos. As avaliações foram realizadas no dia 12 de janeiro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura e Câmara de São Felipe do Oeste RO

: Prefeitura e Câmara de São Felipe do Oeste RO Banca organizadora : IBADE

: IBADE Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 25

: 25 Remuneração : R$ 937,00 e R$ 6.123,90

: R$ 937,00 e R$ 6.123,90 Inscrições : até 17 de novembro de 2019

: até 17 de novembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 e R$ 100,00

: R$ 50,00 e R$ 100,00 Provas : 12 de janeiro de 2020

: 12 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE SÃO FELIPE DO OESTE RO 2019

EDITAL CÂMARA DE SÃO FELIPE DO OESTE RO 2019