Concurso Prefeitura Leme SP 2020: Inscrição abertas para níveis médio, técnico e superior

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Leme SP abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 26 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os salários oferecidos chegam até R$ 10.013,82.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Enfermagem (2), Técnico em Gesso (1), Técnico em Enfermagem de Saúde da Família (1) e Monitor de Educação (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Médico Horista Geriatra (1), Médico Horista Ginecologista e Obstetrícia (1), Médico Horista Hematologista (1), Médico Horista Psiquiatra Infantil (1), Médico Psiquiatra do CAPS (1), Médico Horista Cardiologista (1), Médico Horista Endocrinologista (1), Médico Horista Infectologista (1), Odontólogo Buco-Maxilar (1), Médico Horista Oftalmologista (1), Médico Horista Pediatra (1), Médico Horista Pneumologista (1), Médico Horista Pneumologista Pediátrico (1), Médico Horista Psiquiatra (1), Engenheiro de Segurança do Trabalho (Cr), Médico (1), Médico do Trabalho (1), Médico Horista (1), Médico Horista Mastologista (1), Médico Horista Neurologista (1), Assistente Social (1) e Enfermeiro (1) NÍVEL SUPERIOR.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 17 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 30,00 (nível médio/técnico) e R$ 50,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com 30 ou 40 questões de Língua Portuguesa; Matemática; Políticas de Saúde; Conhecimentos Generalistas e Conhecimentos Específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de fevereiro, em locais e horários a serem informados a partir do dia 07 de fevereiro no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE LEME SP 2020