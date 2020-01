Concurso Prefeitura Passira PE 2020: Salários de até R$ 6.500,00!

Em Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Passira anuncia novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 135 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Coveiro, Cozinheira Hospitalar, Eletricista Predial, Pintor, Vigia, Auxiliar Serviços Gerais, Gari, Lavadeira Hospitalar, Maqueiro, Operador de Maquinas, Pedreiro, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Higienização, Merendeiro e Motorista (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Técnico em Laboratório, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Regulação, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Interprete de Libras e Recepcionista (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Assistente Social, Bioquímico, Cirurgião Dentista ESF, Educador Físico, Professor Português, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries Iniciais, Sanitarista, Terapeuta Ocupacional, Procurador Municipal, Professor Artes, Professor Ciências, Professor História, Professor Inglês, Professor Matemática, Psicólogo, Enfermeiro ESF, Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro Sanitarista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico ESF, Médico Especialista em Ortopedia, Professor Educação Física e Professor Geografia (NÍVEL SUPERIOR).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 03 de março de 2020, no site da Contemax Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 75,00 (nível médio/técnico) e R$ 90,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para todos os cargos do magistério;

–> Curso de qualificação básica (caráter eliminatório) para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias;

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Pedreiro, Operador de Máquinas e Motorista.

As avaliações serão realizadas no dia 29 de março de 2020, em locais a serem informados no site Contemax Consultoria e cartão de convocação a partir do dia 20 de março.

Os gabaritos provisórios e caderno de questões da prova objetiva serão divulgados no dia 30 de março, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal Passira PE

: Prefeitura Municipal Passira PE Banca organizadora : Contemax Consultoria

: Contemax Consultoria Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 135

: 135 Remuneração : até R$ 6.500,00

: até R$ 6.500,00 Inscrições : até 03 de março de 2020

: até 03 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00, R$ 75,00 e 90,00

: R$ 60,00, R$ 75,00 e 90,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE PASSIRA PE 2020