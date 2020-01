Concurso PRF: Orçamento sancionado por Bolsonaro prevê chamada de 614 remanescentes

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta semana, a Lei Orçamentária Anual de 2020. O texto, sem vetos, foi publicado no Diário Oficial da União. A sanção do texto é uma boa notícia para os aprovados remanescentes do último concurso público da PRF, aberto em 2018.

Acontece que o Orçamento para 2020, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê a chamada dos candidatos remanescentes. O quantitativo é de 614 policiais.

O número de policiais como remanescentes vai ao encontro das informações passadas anteriormente pelo presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF), Deolindo Carniel. Em outubro de 2019, o presidente destacou, em entrevista a um canal oficial da PRF, a importância da previsão no orçamento para novos concursos para corporação e também convocação de excedentes.

Deolindo ainda afirmou que, junto com a necessidade de abrir novos concursos públicos para PRF, chamar os remanescentes é uma das lutas prioritárias da federação. Segundo ele, faltam 614 candidatos a serem convocados para o curso de formação, mesmo quantitativo que está no Orçamento para 2020.

O presidente da FENAPRF informou, ainda, que esse pedido estaria em tratativa com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

“É a única forma que nós vemos de enfrentar um déficit a curto prazo. Se abrirmos um novo concurso ano que vem, que é o que vamos lutar, nós não vamos conseguir chamar esses remanescentes, então essa é a maneira que temos de ter mais policiais na rua a curto prazo, chamando esses aprovados.”

O concurso da PRF foi aberto em 2018 com 500 vagas. Porém, em julho de 2019 uma portaria autorizativa possibilitou convocar mais 500 aprovados para o curso de formação, totalizando o chamamento de 1.000. Porém, o presidente da FENAPRF revelou que mais de 1.100 foram chamados para realizar o período de adaptação.

FENAPRF luta pela abertura de concursos anuais

A Polícia Rodoviária Federal segue no aguardo de autorização para abertura de um novo concurso (Concurso PRF) para área de apoio e policial. A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) também espera por um aval positivo do governo federal para 2020.

Ao todo, são 4.435 vagas em análise para área Policial e de Apoio. O certame segue em análise no Ministério da Economia, pasta responsável por autorizações de concursos no âmbito federal.

Segundo o diretor de Comunicação da FenaPRF, Raphael Casotti, a FENAPRF luta constantemente pelo aumento do efetivo de policiais rodoviários federais. “É uma pauta permanente que desenvolvemos por acreditar que o maior beneficiado é a própria sociedade brasileira. E a sociedade clama por segurança pública eficiente e de qualidade. Temos resiliência na demonstração da necessidade de se reforçar os quadros da PRF, até chegarmos a um efetivo capaz de atender integralmente a demanda em todas as rodovias e estradas federais e áreas de interesse da União”.

Segundo o sindicalista, por lei, a PRF poderá ter até 13.098 policiais em atividade no país. “Estamos sempre atuando, em todos os governos, para levar essa pauta de contratação de servidores com regularidade”, garantiu. Sem a reposição de pessoal, cresce também o quantitativo de aposentadorias no órgão.

“Temos conhecimento de que a entrada do último concurso praticamente se equipara com as saídas por aposentadorias nesse período, mantendo o nível de alerta em alta, para o governo e para a sociedade, da necessidade de se manter o processo de reposição do efetivo da PRF”, sinalizou.

Solicitação de novo concurso da PRF