Concurso RECIPREV PE 2020: FCC é contratada! Edital em breve!

A Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores de Recife (Reciprev/Saúde Recife), em Pernambuco, vai abrir um novo edital de concurso público para servidores.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi contratada para organização do certame. A dispensa de licitação, que oficializa a escolha da banca, foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 11 de janeiro. O extrato de contrato foi publicado no dia 23 de janeiro. A expectativa é que o edital seja publicado ainda neste semestre.

Em outubro de 2019, a comissão organizadora do certame foi formada. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município. De acordo com o documento, foram nomeados sete servidores para o grupo de trabalho do concurso. O prefeito Geraldo Julio de Melo Filho foi o responsável pela nomeação. Os trabalhos, de acordo com a portaria, devem ser concluídos em 180 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Os membros da comissão organizadora deverão realizar o levantamento de vagas e necessidades de reposição de profissionais. Além disso, os servidores deverão elaborar o termo de referência do concurso. Esse documento, também conhecido como projeto básico, funciona como um espelho para o edital.

O concurso RECIPREV PE

O concurso RECIPREV-PE 2020 está confirmado para os cargos de Assistente de Previdência e assistência à saúde; Técnico de Previdência e assistência à saúde; e Analista de Previdência e assistência à saúde.

O quantitativo de vagas para cada cargo ainda não foi confirmado, assim como os salários, requisitos dos cargos, entre outras informações. A expectativa é que as oportunidades sejam para cargos de ensino médio e superior.

Sobre

A Autarquia Previdenciária do Município do Recife (Reciprev) faz a gestão do Sistema Previdenciário do município. Em 2005, por meio da Lei Municipal nº 17.142, o Regime Próprio de Previdência Social do Município do Recife (RPPS) passou por uma reestruturação. Após a mudança, a Autarquia passou a gerir dois fundos distintos, o Fundo Financeiro Recifin e o Fundo Previdenciário Reciprev. O Recifin é um fundo de repartição simples, onde os recursos chegam e são utilizados de forma integral e mensalmente, para pagar os servidores que ingressaram até 16/12/1998.

Já o Reciprev é um fundo previdenciário de regime de capitalização, no qual os recursos são aplicados para efetuar os futuros pagamentos das aposentadorias e pensões dos servidores que ingressaram no quadro de pessoal da Prefeitura do Recife a partir de 17/12/1998.

O Reciprev possui gestão previdenciária própria e as decisões são tomadas pelo Comitê de Investimento. Atualmente, o RPPS é considerado o maior do Nordeste e está entre os quinze melhores do Brasil.

Missão Garantir ao servidor do Município do Recife, Previdência e Assistência à Saúde sustentáveis e identificadas com os valores individuais e coletivos. Visão Ser reconhecida nacionalmente pela excelência e transparência na Gestão do Sistema Previdenciário e de Assistência à Saúde dos Servidores do Município do Recife.