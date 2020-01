Concurso SAAE de Mineiros GO 2020: Saiu EDITAL para todos os níveis

Saiu edital. No Estado do Goiás, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Mineiros divulgou a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de nada menos que 355 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração direta.

As vagas destinadas são para os cargos de Analista e Fiscal Ambiental Tec; Assistente Social – Saúde; Assistente Social Tec – Promoção Social; Auxiliar de Serviços do Sistema de Hidrometria; Auxiliar de Serviços Gerais; Bibliotecário Técnico; Advogado Tec; Agente Administrativo; Agente Educativo de Inclusão – Apoio; Agente Educativo de Inclusão – Intérprete; Analista de Suporte Técnico; Operador do Sistema de Esgoto; Porteiro; Porteiro Servente; Atendente; Auxiliar de Almoxarifado; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Análise de Água; Auxiliar de Cuidador; Auxiliar de Mecânico; Fonoaudiólogo; Leiturista do Sistema Água; Médico Anestesista; Médico Gineco-Obstetra; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Veterinário Tec; Merendeira; Monitor de Creche; Professor de Educação Física n-1; Profissional do Magistério – Professor n-1; Auxiliar de Produção – Pedreiro; Auxiliar de Saúde Bucal; Auxiliar de Secretaria; Auxiliar de Serviços de Saúde; Cirurgião Dentista; Cuidador; Nutricionista – Saúde; Operador de Bombas; Operador de Máquinas; Operador de Serviços Gerais; Encanador do Sistema de Água; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo Tec; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Farmacêutico – Bioquímico; Fiscal de Arrecadação; Procurador; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia; Técnico Químico; Telefonista; Vigia; Fiscal do Procon; Fisioterapeuta; Monitor de Programa e Motorista.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, 1.065 vagas de formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 783,65 a R$ 9.990,44, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de fevereiro até às 17h do dia 23 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora UNIFIMES. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 75,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de conhecimentos gerias e conhecimentos específicos; prova de redação; prática profissional; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no nas nas Unidades da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, nas Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino, caso necessário, no dia 19 de abril para os cargos de nível médio e superior e no dia 26 de abril para o nível fundamental, a partir das 13 horas.

E a prova de habilidade prática será nos dias 16 e 17 de maio de 2020 para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL SAAE DE MINEIROS GO 2020