Concurso SAMAE de Jaguaruna SC 2020: Edital e Inscrição!

Em Santa Catarina, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguaruna (SAMAE) divulgou a abertura de concurso público para preencher 06 vagas em cargos de níveis fundamental e médio na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Operações (2 vagas), Encanador (2 vagas) e Auxiliar Administrativo (2 vagas). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.138,75 e R$ 1.209,93, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 12h do dia 11 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Concursul. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 (nível fundamental) e R$ 120,00 (nível médio).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa (05), matemática e raciocínio lógico (05), conhecimentos gerais (05) e conhecimentos específicos (10); mais prova prática para o cargo de Encanador.

As avaliações serão aplicadas no dia 01 de março a partir das 09h10min, em locais a serem informados no dia 27 de fevereiro, no Mural Público do SAMAE de Jaguaruna/SC e site www.concursul.com.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL SAMAE DE JAGUARUNA SC 2020