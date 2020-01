Concurso SANESUL MS 2020: Saiu EDITAL! Até R$ 3.189,38!

Saiu edital. A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL) divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 40 vagas temporárias em cargos de níveis fundamental, médio e técnico.

As lotações serão nos municípios /distritos de Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia, Douradina, Campo Grande, Ponta Porã, Anaurilândia, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Ivinhema, Maracaju, Rio Brilhante, Alcinópolis, Aral Moreira, Inocência, Pana, Prudêncio Thomaz, Mundo Novo, Três Lagoas, entre outros.

As vagas destinadas são para os cargos de Encanador (9 vagas); Assistente Técnico Operacional (3 vagas); Agente Operacional (6 vagas); Assistente Comercial (7 vagas); Eletromecânico/Eletricista Industrial (1 vaga); Técnico em Saneamento (3 vagas); Técnico em Construção Civil (1 vaga); Desenhista Projetista (2 vagas); e Assistente Administrativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.455,09 a R$ 3.189,38.

Veja a distribuição das vagas por cidade:

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 e 17 de janeiro de 2020, exclusivamente via caixa postal para a Sanesul, situado na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas – GEDEP, que fica na Rua Dr. Zerbini, Nº 421, Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS. O candidato deverá entregar a ficha de inscrição que estará disponível no site www.sanesul.ms.gov.br, Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O concurso consistirá com análise de inscrição, avaliação curricular, entrevista, além de prova prática para os cargos de Operador de Equipamento Automotivo e Eletromecânico/ Eletricista Industrial.

O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Saneamento de Mato Grosso do Sul

: Saneamento de Mato Grosso do Sul Banca organizadora : SANESUL

: SANESUL Escolaridade : fundamental, médio e técnico

: fundamental, médio e técnico Número de vagas : 40

: 40 Remuneração : R$ 1.455,09 a R$ 3.189,38

: R$ 1.455,09 a R$ 3.189,38 Inscrições : 15 e 17 de janeiro de 2020

: 15 e 17 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição :

: Provas :

: Situação: PUBLICADO

