Concurso São Luís de Montes Belos GO 2019: Resultado final homologado!

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos tem edital de concurso público em andamento para o preenchimento de nada menos que 142 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na Secretaria Municipal. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

O resultado final do certame foi homologado (clique aqui e veja).

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para cargos de Operador de Máquinas Pesadas, Trabalhador em Manutenção, Agente de Manutenção Mecânica, Assistente Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Eletricista de Veículos, Executor de Higiene e Alimentação, Motorista e Agente de Serviços e Obras Públicas (nível fundamental).

Fiscal de Tributos Municipais, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Fiscal de Obras e Posturas, Técnico em Contabilidade, Cuidador, Fiscal de Saúde Pública e Técnico em Radiologia (nível médio).

Professor de Educação Física, Professor de Biologia, Professor de Matemática, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Professor de Geografia, Professor de Letras, Professor de Pedagogia, Médico Clinico Geral, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Ortopedista, Médico Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Médico Urologista, Odontólogo, Nutricionista, Professor de História, Assistente Social, Biomédico e Enfermeiro (nível superior). As remunerações oferecida variam entre R$ 998,00 e R$ 4.652,70.

Inscrição Prefeitura de São Luís de Montes Belos GO 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 27 de maio (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 07 de julho de 2019 no site oficial da banca organizadora ITAME (www.itame.com.br). O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas Prefeitura de São Luís de Montes Belos GO 2019

O concurso de São Luís de Monte Belos GO consistirá em provas objetivas (para todos) a serem aplicadas nos dias 21 e 22 de setembro, em locais e horários a serem informados em data oportuna via sites www.saoluisdemontesbelos.go.gov.br e www.itame.com.br. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso