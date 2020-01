Concurso SEDAM RO 2020: FUNRIO assina contrato para organizar edital com 40 vagas!

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEDAM RO 2020) em breve. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 13 de janeiro, o extrato de contrato que confirma a Fundação de Apoio e Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – FunRio como organizadora do próximo certame. Isso significa que o contrato entre as partes foi assinado.

O edital do concurso SEDAM-RO 2020 será divulgado para candidatos de ensino médio e superior. O termo da dispensa confirma que serão oferecidas 40 vagas em cargos efetivos.

A expectativa é que o edital seja divulgado com vagas para Agente de atividades administrativas (05 vagas), Técnico em Informática (02 vagas), com requisito de nível médio, Analista Ambiental (27 vagas), Administrador (02 vagas) e Agente de Defesa Ambiental (04 vagas), com exigência de nível superior.

Último edital SEDAM RO

O último edital SEDAM-RO foi divulgado em 2014, quando contou com 67 vagas, todas elas para cargos de ensino superior. De acordo com o documento, foram oferecidas oportunidades para biólogo, engenheiros agrimensor, agrônomo, ambiental, cartográfico e de alimentos, químico, zootecnista, analista de sistemas, comunicador social, estatístico, psicólogo, economista, entre outros postos.

O concurso contou com provas objetivas (Língua Portuguesa, História e Geografia de Rondônia, Informática Básica, Legislação Ambiental e Conhecimentos da Área de Formação) e avaliação de títulos.

O exame foi aplicado em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

Informações do concurso