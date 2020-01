Concurso SEFAZ DF: Locais de provas serão divulgados no dia 24 de janeiro

As provas do concurso público da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (Concurso SEFAZ DF 2019/2020) estão próximas! Na próxima sexta-feira, 24 de janeiro, os locais de provas serão disponibilizados. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (21).

O concurso visa admissão de 40 servidores no cargo de Auditor Fiscal da Receita. Haverá ainda, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade, totalizando 120 vagas no certame.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do edital SEFAZ-DF 2019.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário de Auditor Fiscal da SEFAZ-DF é de R$ 14.970,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O Auditor Fiscal deverá exercer as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal; proferir julgamento em processos administrativos-fiscais, observado o disposto no art. 31, §2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal; e exercer as demais atribuições inerentes à competência da Subsecretaria da Receita, conforme o art. 4º da Lei nº 4.717/2011.

Inscrição Concurso SEFAZ DF 2019 – Auditor

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 22 de novembro e 18 horas do dia 19 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora do certame (www.cebraspe.org.br/). A taxa de inscrição custou R$55,00.

Provas Concurso SEFAZ DF 2019 – Auditor

O concurso SEFAZ-DF 2019 para Auditor Fiscal vai contar com uma prova objetiva com 160 questões e uma prova discursiva. Além disso, o certame terá avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatório.

A prova objetiva terá questões distribuídas por matéria, conforme disposto abaixo:

10 de Língua Portuguesa;

02 de Conhecimentos sobre o Distrito Federal;

08 de Contabilidade Pública;

10 de Direito Administrativo;

10 de Direito Constitucional;

10 de Direito Civil, Direito Empresarial e Direito Penal;

10 de Economia e Finanças Públicas;

10 de Tecnologia da Informação;

10 de Matemática Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico;

20 de Auditoria Fiscal do ICMS e do ISS

15 de Contabilidade Geral e Contabilidade de Custos;

05 de Direito Financeiro;

15 de Direito Tributário;

25 de Legislação Tributária.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 02 de fevereiro de 2020 em Brasília (DF). Os locais de provas serão liberados através de edital no dia 24 de janeiro, enquanto os gabaritos preliminares serão liberados a partir das 19 horas do dia 03 de fevereiro de 2019.

A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, vai acontecer no dia 12 de abril de 2020 e vai se dar através de de uma dissertação de 30 a 60 linhas sobre específicos do cargo; além de mais duas questões de até 20 linhas cada sobre alguns dos conteúdos específicos de Auditoria Fiscal do ICMS e do ISS, Contabilidade Geral Contabilidade de Custos, Direito Financeiro, Direito Tributário ou Legislação Tributária.

Validade

A validade do concurso público será de 2 anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.