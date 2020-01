Concurso SEMEC Belém PA 2020 é autorizado

Edital visa oferta 494 vagas de níveis médio e superior

No Estado do Pará, a Secretaria Municipal de Administração (Semad) de Belém autorizou a realização de concurso para a Secretaria Municipal de Educação (Semec) com objetivo de preencher 494 vagas de níveis médio e superior na Educação.

Conforme o documento publicado, o concurso deverá ser aberto ainda no primeiro semestre de 2020 e ofertará 494 oportunidades nos cargos de Professor licenciado pleno (314 vagas + CR) e Técnico pedagógico (180 vagas + CR). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.320,25 (Professor) e R$ 3.884,22 (Técnico Pedagógico).

A empresa responsável pelo certame será o Instituto AOCP. A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Informações do concurso