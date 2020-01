Concurso SESPA: TCE determina abertura de novo edital! Previsão de 44 vagas

A Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SESPA 2020). O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) determinou que a Secretaria de Saúde Pública realize novo concurso para provimento de cargos efetivos. A decisão, publicada no Diário Oficial do dia 27 de janeiro, foi motivada pela admissão de funcionários temporários.

De acordo com texto, o relator do processo, conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, negou o registro dos contratos de admissão de profissionais temporários. Na decisão, ele ainda determinou à Secretaria de Estado de Saúde Pública que, no prazo de 15 dias, promova a cessação imediata dos efeitos financeiros referentes aos contratos.

Sendo assim, para contornar a situação e o déficit de servidores, o TCE considera a abertura de concurso público a melhor opção. Diante da impossibilidade fática/jurídica, o TCE-PA recomendou a realização de um processo seletivo pautado no artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº07/1991, para as futuras contratações temporárias.

Anteriormente previsto para ser publicado com 147 vagas, agora o edital vai trazer 44 vagas. A confirmação veio através de um termo aditivo ao contrato com a banca organizadora, o Instituto AOCP. O documento foi publicado no Diário Oficial do dia 24 de junho de 2019.

A confirmação da banca organizadora veio através de publicação no Diário Oficial do Estado, através do contrato 26/2018. O edital de abertura será divulgado com oportunidades para candidatos de ensino médio e superior, com salários de R$1.004,95 e R$3.247,70, respectivamente. A taxa de inscrição custará R$65,00 (nível médio médio) e R$110,50 ( nível superior).

“Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concurso para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de Nível Superior e Médio da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA”, diz o trecho publicado no Diário Oficial (veja abaixo).

O Concurso SESPA

A comissão do concurso SESPA está formada desde o mês de agosto do ano passado, quando foi publicado a portaria no Diário Oficial. De acordo com o documento, o grupo de trabalho é composto por Juliana Silva Paiva (presidente), Kigley Nonato da Rocha Colares Camargo, Kellen Cristina Costa da Silva, Hilma Marinho Gusmão, Rubens Sérgio Guimarães Costa e David Souza Figueiredo.

Os membros deverão examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação; realizar as diligências necessárias ao desempenho de suas funções; decidir sobre a habilitação ou inabilitação dos proponentes; julgar as propostas técnicas ou comerciais, quanto aos aspectos formais e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas; rever seus atos, de ofício ou por provocação, quando considerá-los passíveis de correção, fundamentalmente; receber recursos interpostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal, entre outros.

Último concurso foi em 2009 – O último concurso da pasta aconteceu em 2009, quando contou com vagas para todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior) em diversas áreas. O Instituto Movens teve a responsabilidade do certame, que contou com provas objetivas e análise de títulos.

Sobre o órgão

A Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA) executa a Política Estadual de Saúde a partir dos princípios, diretrizes e competências designadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, em nível estadual, atua na orientação às Secretarias Municipais de Saúde quanto ao planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde, no sentido de assegurar a prevenção, recuperação e promoção da saúde pública. Para isso, conta com as Diretorias Administrativa e Financeira, Vigilância em Saúde, Políticas de Atenção Integral à Saúde, Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde.

A Sespa se faz presente em todo o Estado, por meio das 13 Centros Regionais de Saúde (CRS), assessorando e acompanhando de perto as ações de saúde nos municípios da sua abrangência.

A Secretaria Estadual administra diretamente seis Unidades de Referências Especializadas, seis Centros de Atenção Psicossociais, o Hospital Regional Abelardo Santos, o Laboratório Central do Estado (Lacen) e a Unidade Básica de Saúde da Pedreira, em Belém; e os Hospitais Regionais de Tucuruí, Salinópolis, Conceição do Araguaia e Cametá. Há ainda os Hospitais Regionais de gestão estadual, porém gerenciados por organizações sociais de saúde que são o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua; e os localizados em Marabá, Altamira, Santarém, Redenção e Breves.

Entre as competências da SESPA estão: Orientar municípios para que executem serviços e ações de saúde enquanto atenção primária; prestar apoio às unidades de saúde do sistema público de alta complexidade, de referência regional ou estadual; identificar e articular prestação de serviços entre estabelecimentos hospitalares de referência e os privados que são conveniados ao SUS; prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios não plenos; em nível complementar, elaborar, monitorar e acompanhar o andamento de ações e serviços de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Alimentação e Nutrição, Saúde do Trabalhador, Laboratório de Saúde Pública, Hemocentros, insumos e equipamentos para saúde; participar, junto com órgãos afins, da formulação das políticas e do controle dos agravos ao meio ambiente, da execução das ações de saneamento básico, dos ambientes e das condições de trabalho; e acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade da Unidade Federada.

Informações do concurso