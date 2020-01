Concurso Técnicos Administrativos UFAC 2020

A Universidade Federal do Acre (UFAC) abriu edital de concurso público para preenchimento de 06 vagas em cargos da carreira técnico administrativa em educação para lotação no Campus de Rio Branco.

De acordo com o edital, as funções exigem o ensino médio e superior e oferta oportunidades nos cargos de Médico Veterinário (1 vaga), Técnico em Assuntos Educacionais (1 vaga), Assistente em Administração (3 vagas) e Assistente Social (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar de R$ 321,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 07 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Universidade Federal UFAC. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 (nível médio) e R$ 130,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (para todos) com 60 questões a ser aplicada no dia 29 de março na cidade de Rio Branco, em locais a serem informados em data provável de 24 de março.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 31 de março e os gabaritos definitivos no dia 14 de abril de 2020, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal do Acre.

