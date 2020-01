Concurso Técnicos Administrativos UFC 2020: Salários de até R$ 4.638,66!

Edital publicado. A Universidade Federal do Ceará (UFC) retificou edital e exclui algumas funções de Técnico em Eletroeletrônica do Campus da UFC em Quixadá e Técnico em Saneamento do Campus da UFC em Crateús.

As oportunidades são para os cargos de:

Campus de Crateús – Assistente Social (1), Bibliotecário/ Documentalista (1), Técnico de Laboratório/ Geologia (1), Assistente em Administração (1), Analista de Tecnologia da Informação/ Processos de Negócio (1), Analista de Tecnologia da Informação/ Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas (1), Técnico de Laboratório/ Mecânica dos Solos (1), Técnico de Laboratório/ Sistemas Computacionais (1), Técnico em Edificações (1), Administrador (2), Técnico de Laboratório/ Meio Ambiente (2) e Técnico de Laboratório/ Lavra e Planejamento de Minas (1)

Campus de Quixadá – Técnico de Laboratório/ Design Digital (1).

Campus de Russas – Técnico de Laboratório/Construção Civil (1) e Assistente Social (1).

Campus de Fortaleza – Roteirista (1), Nutricionista (1), Administrador (4), Arquivista (2) e Pedagogo (2)

As remunerações oferecidas variam entre R$ 2.904,96 e R$ 4.638,66, mais R$ 458,00 de auxílio alimentação.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 22 de janeiro (a partir das 08h) até as 23h59min do dia 02 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora CCV. O valor da inscrição oscila entre R$ 90,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova teórica (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões;

–> Prova prática (caráter classificatório) para os cargos de Técnico de Laboratório, Técnico em Eletroeletrônica, Analista de Tecnologia da Informação e Roteirista.

–> Prova de redação (caráter classificatório) para Assistente em Administração.

As avaliações serão aplicadas no dia 29 de março de 2020, na cidade de Fortaleza, em locais a serem informados a partir do dia 25 de março. O gabarito preliminar será divulgado no dia 29 de março a partir das 16h e o gabarito final será divulgado no dia 06 de abril., no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal do Ceará.

EDITAL UFC 129/2019